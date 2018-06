Prijs van ’smerige’ steenkool piekt

Australische kolen, de graadmeter voor deze sector, was in zes jaar niet zo duur. Een hittegolf in China zorgt voor extra behoefte aan energie. Maar ook elders in Azië steeg de vraag, terwijl de aanvoer van kolen in Nederlandse havens in 2017 met bijna 7% daalde, zo meldt het CBS woensdag, het derde krimpjaar op rij. Vanaf de bodem in 2016 hebben leveranciers op een ton kolen inmiddels 130% verdiend, aldus ING Research.

Europese kolenproducenten lijden ogenschijnlijk onder het klimaatakkoord van Parijs. De ondertekenaars kozen voor drastische afbouw van de CO2-uitstoot, waarbij kolencentrales in de voorhoede zitten. Pensioenfondsen stapten in Europa uit beleggingen in steenkoolverwerkers. Ook verdwenen investeringen in nieuwe mijnen. Banken en investeerders haakten eveneens af.

Maar totdat wind- en zonne-energie dezelfde felle hitte kunnen leveren, blijft er behoefte aan kolen. De brokken vervullen wereldwijd nog 40% van de energiebehoefte, aldus ING.

Vermogensbeheerder Schroders becijfert een daling van de steenkoolwinning met 3% per jaar als niet extra wordt geïnvesteerd. De waarde van de kolensector kan volgens Andrew Howard, hoofd onderzoek duurzaamheid, dankzij de ’opdoekers’ en de sterke vraag nu ’verdubbelen’.