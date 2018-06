Britten laten Pokon groeien

In bijna elke bloementuin of op elk balkon in Nederland wordt het gebruikt, in tuincentra hebben de producten een heel eigen hoek en het is hartstikke Nederlands. Maar het oer-hollandse Pokon Naturado wordt samengevoegd met Evergreen.

Pokon is sinds 2007 in handen van participatiemaatschappij Synergia Capital Partners, een participatiefonds van Nederlandse ondernemers. Een jaar later het plantenvoedingbedrijf samengevoegd met potgrondfabrikant Naturado. Naturado-oprichter Hans van de Glind heeft sindsdien ook nog een aandeel in het bedrijf. ,,Onze klanten werden vervolgens steeds internationaler, dus zochten wij een internationale partner om ze beter te kunnen bedienen”, zegt directeur Heleen van Benthem, van Pokon Naturado.

Merk blijft

Evergreen is met een omzet van zo’n €260 miljoen enkele malen groter dan Pokon, maar Pokon hoeft niet bang te zijn dat het merk wordt opgeslokt door de Britten. ,,Voor de tachtig werknemers in ons bedrijf in Veenendaal en de tien mensen van onze vestiging in Polen verandert er niets”, aldus Van Benthem zelfverzekerd. ,,Ook het merk Pokon blijft gewoon bestaan. Evergreen en Pokon zijn 99% complementair aan elkaar. We hebben nauwelijks overlap.”

Evergreen is als Europees marktleider in potgrond en plantenvoeding voor de consumentenmarkt vooral groot in Groot-Brittannië en Zuid-Europa. Pokon heeft klanten in de Benelux, Zwitserland, Rusland, Polen en Zuid-Afrika. Met deze overname willen twee hun Europese markt uitbreiden.

Kennis delen

Ondanks het gebrek aan overlap ziet Van Benthem wel degelijk een heel groot synergievoordeel. ,,Wij hebben geen eigen innovatie-activiteiten en die heeft Evergreen wel. Onderzoek wordt steeds belangrijker. Daarnaast hebben alle landen hun eigen wetgeving, dus de handel ingewikkelder. Het is handig als je gebruik kunt maken van de kennis van elkaar.”

Het zijn deze argumenten die aangeven dat de overname van Pokon door Evergreen niet op zichzelf staat. ,,Schaalgrootte is erg belangrijk in deze horticultuur”, aldus Oaklins-partner Frank de Hek, die de deal begeleid heeft. In een sectoranalyse van Oaklins staat dat de consolidatieslag vooral plaatsvindt tussen bedrijven met een omzet tot $500 miljoen. Belangrijkste reden om te fuseren is geografische uitbreiding van de afzetmarkt.

Oaklins begeleidde in 2015 de verkoop van de Westlandse zaadveredelaar Dümmen Orange aan de durfinvesteerder BC Partners. Sindsdien heeft Dümmen Orange al verschillende overnames gedaan. ,,Private equity is nog redelijk nieuw in de tuinbouwsector, maar voor bedrijven zonder opvolging of die op zoek zijn naar schaalgrootte is dit wel een oplossing”, zegt De Hek.

Consolidatiegolf

Vanwege gebrek aan opvolging heeft Hans Kleijwegt vorig jaar 60% van zijn aandelen van leliebollenhandelaar Van den Bos Flowerbulbs verkocht aan het Nederlandse private equityhuis Foreman Capital. ,,We hebben sindsdien al enkele overnames gedaan en er volgen er nog meer”, zegt Kleijwegt, die nu ceo is van het bedrijf met €80 miljoen omzet. ,,Bedrijven met een omzet van tussen de €10-€15 miljoen zijn interessant. Die kun je makkelijk integreren en je koopt direct omzet.”

De middelgrote bedrijven in horticultuur volgen hiermee een trend die bij de multinationals in de sector al in de jaren ’90 is gestart, met de fusie tussen de biotechbedrijven Bayer en Monsanto als recorddeal. De consolidatiegolf onder middelgrote en kleinere bedrijven staat volgens marktvorsers nog maar aan het begin.

,,Ik verwacht nog meer overnames”, zegt Pokon-directeur van Benthem. ,,Voor Evergreen en Pokon Naturado is het nu eerst zaak de activiteiten te integreren met nog meer focus op de klanten. Daarna zien we wel verder.”