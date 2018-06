Daling Nederlandse kolenoverslag

Dat meldt het CBS woensdag op basis van nieuwe cijfers over het derde jaar op rij dat de kolenoverslag via Nederland is afgenomen.

In 2016 was 36% van de totaal in de Europese Unie via zee aangevoerde kolen in Nederlandse zeehavens overgeslagen. Het meeste is voor doorvoer richting Duitsland.

Voor de Nederlandse havens vormen kolen een belangrijk deel van de totale jaarlijkse goederenaanvoer: van die aanvoer over zee is een achtste deel kolen.

Teruggang Rotterdam

In de haven van Amsterdam was de aanvoer van kolen in 2017 bijna 30 procent van de hoeveelheid geloste goederen. Een kwart van de hier aangevoerde kolen is bestemd voor Velsen en IJmuiden.

Rotterdam zag zijn overslag vorig jaar met 11% dalen. Desondanks is de stad met 25 miljoen ton overslag nog steeds de grootste kolenhaven van Europa.

Amsterdam is met 19 miljoen ton de tweede kolenoverslaghaven, gevolgd door Hamburg met een overslag van ruim 7 miljoen ton in 2016.

Sterke Russische toevoer

De grootste leveranciers richting Nederland zijn Rusland, de Verenigde Staten, Colombia en Australië. Vorig jaar heeft Rusland de plaats van Colombia als grootste leverancier van steenkolen overgenomen. Colombia leverde vorig jaar bijna 43% minder aan.

De import van kolen uit Rusland steeg in die periode juist met 350%. Rusland werd in 2017 het belangrijkste herkomstland van de ingevoerde kolen naar Nederland.