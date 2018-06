Meer dan miljard voor ASR Hypotheekfonds

Het fonds werd in juni vorig jaar opgericht voor beleggingen in Nederlandse woninghypotheken. ASR geeft aan ,,trots'' te zijn op het feit dat beleggers 1 miljard in het fonds hebben gestoken. De financieel dienstverlener streeft uiteindelijk naar een fonds met een omvang van enkele miljarden. Beleggers kunnen daarbij kiezen uit hypotheken met NHG-garantie en hypotheken zonder die garantie, afhankelijk van de door hen gewenste verhouding tussen risico en rendement.

