Adyen-jonkheer €400 miljoen waard

Zijn eerste serieuze zakcentje verdiende de jonkheer met het verkopen van brommers op 10-jarige leeftijd. Het gaf hem de kans een uitrusting te kopen om te kunnen windsurfen, een hobby die hij nog steeds beoefent.

Bergbeklimmen zou Van der Does nu minder doen, maar ooit bedwong hij enkele gerespecteerde toppen.

Details over zijn privéleven houdt de familieman liefst uit de media. Alleen over ondernemen praat hij graag, onder meer regelmatig bij de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Dat Van der Does bedankt voor het traditionele feestje op de beurs, typeert hem volgens bekenden. „Hij is een bescheiden man die niet constant op de voorgrond wil staan”, zegt één van hem. „Erg op zijn privcy gesteld”, aldus een ander.

Bezit €400 miljoen

Studeren deed Van der Does in de VS, Parijs en aan de UvA. Hij ging werken bij ING, daarna voor Elsevier, maar al snel bij betalingsverwerker Bibit. Diens eerste opdracht is overigens voor de Amsterdamse beurs, waarmee Van der Does cs altijd een goede relatie houdt.

Samen met de andere Bibit-oprichters, de broers Joost en Arnout Schuijff, verkoopt hij het bedrijf aan RBS, om twee jaar later met Arnout een nieuwe betalingsverwerker te beginnen: Adyen.

E-mailen doet Van der Does alleen als hij iets niet persoonlijk kan vertellen, legde hij ooit uit. En de werkdag moet als het even kan niet voor half negen ’s ochtends beginnen of na half negen ’s avonds eindigen.

Tegen ondernemers zegt hij: „Streef vanaf het begin naar winstgevendheid” en „wordt niet te afhankelijk van investeerders.”

Van der Does verkoopt een achtste van zijn 1,6 miljoen aandelen, die inmiddels bijna €400 miljoen waard zijn.