Parijs wil Air France vooruithelpen

Bij Air France is het al tijden onrustig door een reeks stakingen vanwege een slepend loonconflict en het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac in mei. Le Maire heeft regelmatig zijn zorgen geuit over de onrust bij het bedrijf. De overheid wil volgens de minister nu Air France helpen om de rust te laten terugkeren. De vakbonden hebben voor later deze maand nieuwe acties aangekondigd bij de onderneming.

De Franse overheid is een grote aandeelhouder van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Parijs heeft meerdere malen aangegeven niet van plan te zijn om zijn belang in het concern van de hand te doen.