Websites afstemmen op bezoeker

„De conversieratio van veel webshops is dramatisch”, schetst Sander Nagtegaal, ceo van Unless. „Je mag blij zijn als van de honderd bezoekers twee personen overgaan tot een aankoop. Bij verkopen in de fysieke wereld ligt dat percentage veel hoger.”

Reproduceren

Nagtegaal is ervan overtuigd dat dit komt door de persoonlijke benadering in de offline wereld. „Een goede verkoper weet hoe hij een potentiële klant moet aanspreken en welke producten hij moet laten zien. Met Unless willen we dat effect online reproduceren.”

Als voorbeeld wijst hij op een online speelgoedwinkel. „Kinderen die op de site komen wil je aanspreken met veel plaatjes en weinig tekst. Ouders, die vaak het laatste woord hebben over de aankoop, wil je juist informatie geven over de duurzaamheid en educatieve waarde van producten.”

Koppelen

De informatie over bezoekers ontvangt het systeem bijvoorbeeld van partijen als Google en Facebook. „We kunnen de personalisatie koppelen aan een reclamecampagne. Als die zich richt op een bepaalde doelgroep, weet ons platform hoe we potentiële klanten aan moeten spreken die via die advertentie komen. Ook koppeling aan zoektermen is mogelijk. Bezoekers die hebben gezocht op kindvriendelijk restaurant, krijgen dan direct het kindermenu en de speeltuin in beeld. Andere mogelijkheden zijn het weer of het tijdstip van de dag. Een combinatie is ook mogelijk zodat voor elke persoon echt een unieke mix verschijnt.”

Unless richt zich op het mkb. „Grote spelers gebruiken diensten als Optimizely en Google Optimize waarbij consultants langskomen om doelgroepen te definiëren. Met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning werken wij aan een geheel geautomatiseerde personalisatie. Binnen twee jaar hopen we zelfs in te kunnen spelen op de stemming van bezoekers.”