Beursslot: Nieuwkomer Adyen brengt spektakel op kalm Damrak

De AEX kabbelde naar een 0,2% hoger slot bij een stand 563,95 met een tussentijdse dagpiek van 566,16 punten. De AMX koerste 0,1% in de plus bij 805,48 punten.

Elders in Europa maakte de beurs in Parijs een pas op de plaats, terwijl Frankfurt er 0,4% bijkreeg.

Adyen schittert

Betalingenverwerker Adyen stond als nieuwkomer vol in de schijnwerpers op de lokale markt. Het introductiekoers bedroeg €240. Tijdens de eerste notering bij de start van de handel stond er maar liefst €463,6 per aandeel op het koersbord. Intraday werd zelfs een piek van boven de €500 aangetikt. Het beursfeestje eindigde met een koersexplosie van 89,5% op €455.

Van Zeijl: „Deze beursgang is een succes. Vraag en aanbod waren vooraf al in onbalans, weinigen wilden verkopen, maar deze introductie is zeer geslaagd. Iedereen wil hieraan meedoen. Dit enthousiasme zag je eerder bij World Online, maar dit bedrijf heeft inhoud.”

Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, willen particuliere beleggers op het Damrak graag meedoen met Adyen doordat het techbedrijf zeer tot de verbeelding spreekt met grote klanten als Facebook, Uber en Netflix. Verder wijst hij er op dat Adyen schaarste heeft gecreërd door slecht een beperkt aandelenbelang naar de beurs te brengen. Van de Groep tempert echter het grote enthousiasme over de groeimogelijkheden bij het bedrijf doordat de concurrentie, zoals bijvoorbeeld het Chinese Alipay, niet stilzit.

Kempen en Co gaf snel een koopaanbeveling met €320 als koersdoel, Theodoor Gilissen ging uit van €300 per aandeel (Niet Aanbevolen) en gaat het aandeel vanaf nu volgen.

Volgens Stefan Koopman, macro-econoom bij Rabobank, werd het positieve sentiment op het Damrak mede geholpen door de herhaalde boodschap vanuit Italië over het grote belang van de euro voor Europa. Begin deze maand joeg de politieke onrust in het Zuid-Europese land nog grote schrik aan bij beleggers.

Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) later vanavond. Koopman benadrukt dat de Fed zo goed als zeker na de rentestap in maart opnieuw in actie zal komen. Verder gaat de aandacht uit naar opmerkingen van Fed-president Jerome Powell over de groei van de Amerikaanse economie en het toekomstige rentepad later dit jaar. „Het zal van de aangepaste dotplot van de Fed-leden afhangen in hoeverre in 2018 drie of vier renteverhogingen worden voorzien.” Wall Street bleef bij de start dicht bij huis.

Morgenmiddag komt er meer duidelijkheid over het monetaire beleid van de Europese centrale bank met de toelichting van ECB-president Mario Draghi. Koopman houdt er rekening mee dat de Draghi zal aangeven dat er tijdens de vergadering discussie over de afbouw van de monetaire stimulering aan de orde is geweest, maar dat hij niet in details gaat treden over de te volgen weg daar naar toe.

Hoewel de koopbereidheid bij beleggers weer flink is toegnomen, gaat Koopman er van uit dat de zorgen over het handelsconflict tussen onder meer Amerika en de eurozone de komende weken boven de markt blijven hangen. „De verbetering van de relatie met Noord-Korea kan Trump een vrijere hand gaan geven om China aan te pakken met de importheffingen op Chinese producten.”

Bij de hoofdfondsen chipmachinemaker nam ASML het voortouw met 2,7% winst op een nieuwe piek van €182,20. RBC zette de Veldhovenaren op outperform, komend van sectorperform. Staalmaker ArcelorMittal (+1,7%) reageerde mogelijk op het Handelsblatt-bericht dat zijn sectorgenoot Thyssenkrupp gehoor geeft aan zijn activistische aandeelhouder Elliott Management om te praten met Tata Steel Europe over betere fusievoorwaarden. DSM zat eveneens in de kopgroep en steeg 1,3%.

Vopak keek tegen een verlies van 1,4% aan. Oppenheimer verkleinde zijn belang in het tankopslagbedrijf. RD Shell was ook in mindere doen met een daling van 1,2%.

KPN raakte 1,4% kwijt in navolging van de de somberheid bij Belgische telecombedrijven na de aankondiging dat er volgend jaar ruimte is voor een vierde speler in België.

ING (-0,5%) meldde met AXA te gaan samenwerken voor een wereldwijd webplatform voor verzekeringsproducten.

Philips (+0,2%) nam een Britse sectorgenoot in diagnostiek over.

Bij Galapagos bleef vlak op de vergroting van het belang door investeerder Aat van Herk tot 10% van alle aandelen.

Midkapper Air France KLM vloog 4,2% omhoog na het nieuws dat de Franse overheid een steentje wil gaan bijdragen om de concurrentie het hoofd te bieden. Maaltijdbezorger Takeaway daarentegen verloor 2,5% in reactie op de forse uitbreidingsplannen van concurrent Deliveroo.

Bij de small caps stond bouwer Heijmans op 0,5% winst. Voor Fagron werd 2% meer betaald.