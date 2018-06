Adyen-oprichters en Mabel richting half miljard

Het 12 jaar oude financiële technologiebedrijf maakte woensdag zijn debuut op de Amsterdamse beurs. Een indrukwekkende lijst mondiale internetbedrijven, van Facebook, Uber, Netflix, AirBnB tot Spotify en binnenkort ook eBay, laat zijn betalingen lopen via het in 2006 opgerichte Nederlandse Adyen.

Winst

Als ceo en oprichter Pieter van der Does zijn overgebleven aandelenpakket een uur na de introductie van Adyen op de Amsterdamse alsnog van de hand zou doen, levert dit hem ruim een half miljard euro op. Binnen een uur schoot het aandeel van €240 naar €438,05.

Daarmee zouden de resterende 1.415.278 aandelen van de baas van Adyen opeens bijna €620 miljoen waard zijn, in plaats van de aanvankelijke €387 miljoen. Van der Does verdiende woensdag bijna €47 miljoen met de verkoop van zijn eerste pluk aandelen.

Mabel

Eerder bleek Mabel van Oranje een van de opvallende investeerders van het eerste uur in Adyen te zijn. De vrouw van de in 2013 overleden Prins Friso verdiende woensdagochtend ruim €43 miljoen met de verkoop van een deel van haar aandelen. Met de huidige beurskoers van €438 is haar overgebleven belang in Adyen nu €160 miljoen waard.

Meedoen

Aan het Damrak wordt de zelden vertoonde vliegende start van Adyen op de beurs met stomme verbazing gadeslagen. „Dit enthousiasme zag je eerder bij World Online, maar dit bedrijf heeft inhoud”, stelt analist Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer. „Dit is een succes. Vraag en aanbod waren vooraf al in onbalans, weinigen wilden verkopen, maar deze introductie is zeer geslaagd. Iedereen wil hieraan meedoen.”

Een uur en drie kwartier na de opening van de Amsterdamse beurs was Adyen 100% in waarde gestegen. Om 10.30 uur was het aandeel Adyen €475,85 waard. De beurswaarde van Adyen steeg daarmee naar €13,35 miljard.

Ter vergelijking: Verzekeraar NN Group heeft een beurswaarde van €12,2 miljard. ING en ABN Amro zijn respectievelijk €50, €21,7 miljard waard op de beurs.

