Daling vaste telefoonaansluitingen versnelt

HOUTEN (ANP) - Het aantal vaste telefoonaansluitingen is in het eerste kwartaal sneller gedaald dan in de voorgaande kwartalen. Uit cijfers van marktonderzoeker Telecompaper blijkt dat er 6,03 miljoen vaste aansluitingen zijn. Dat is op kwartaalbasis een daling van 1,2 procent. In de twee voorgaande kwartalen was de daling 1 procent op kwartaalbasis.