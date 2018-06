ANP neemt fotobureau Hollandse Hoogte over

Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG (ANP) - Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) neemt Hollandse Hoogte over. Dat fotobureau vertegenwoordigt ruim vijfhonderd fotografen en tientallen internationale agentschappen. Het ANP is leverancier van onder meer nieuwsfoto's aan vrijwel alle mediabedrijven in Nederland.