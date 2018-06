Roompot sluit deal Landal over strandhuisjes

Ⓒ ANP

KAMPERLAND (ANP) - De uitbater van vakantieparken Roompot Vakanties neemt het beheer van negentig strandhuisjes in het Noord-Hollandse Julianadorp over van Landal GreenParks. Het beheer en de verhuur van de huisjes is ondergebracht in een vennootschap waarvan Roompot met directe ingang de grootste aandeelhouder is.