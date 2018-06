Column: TomTom nabij kantelpunt

Er zijn indicaties die wijzen op topvorming, maar ook een doorbraak behoort tot de mogelijkheden. Aha, de koers kan dus omlaag of omhoog luidt thans de flauwe opmerking. Soms moet je de markt de gelegenheid geven een kant te kiezen. Als analist kun je volstaan met een spannende kantelpuntanalyse waarin je het landschap omschrijft, in dit geval voor TomTom.

Rebound beweging

Het koersverloop kenmerkt zich door een hoge mate van beweeglijkheid en een grillig trendbeeld met een negatief randje. Sinds begin dit jaar staan de candles onder de gemiddelde lijn en is er derhalve sprake van een dalende trendfase. De recente opleving vanaf het voorlopige dieptepunt op afgerond 7,15 tot aan 8,69 mag dan ook worden benoemd als rebound beweging, ofwel een opleving binnen de downtrend. Met veel gevoel voor dramatiek wisten de bulls op te stomen om thans druk te zetten op de gemiddelde lijn en rode streep op 8,69. Hamvraag is natuurlijk of de rebound opdroogt en de dalende trend een nieuwe impuls krijgt, of dat de bulls hun krachten bundelen en voor een trendbreuk gaan zorgen. Ik zal de argumenten benoemen voor beide opties.

Top onder de SMA lijn

In het kader van trendanalyse is een serie lagere toppen en lagere bodems gaande, alsook koersvorming onder de gemiddelde lijn. Deze trendvolgende indicator doet dienst als dynamische trendlijn die in dit geval de bulls moet remmen in hun rebound beweging. Anders gezegd, het is de mooiste plek om te toppen om daarna de beren de gelegenheid te geven de trend nieuw leven in te blazen. Maar dan zal er binnenkort dus een zwarte candle tegen de SMA lijn geplaatst moeten worden als eerste indicatie van topvorming. Binnen technische analyse land wordt het motto gebezigd dat een trend intact wordt gelaten, tenzij het tegendeel wordt aangetoond. Dit motto kan dus de voeding zijn voor het rebound-opdroog-scenario. Dus een zwarte candle onder de SMA en onder de rode streep op 8,69 zal de downtrend valideren.

Breakout scenario

Op de weekgrafiek staan uiteraard mijn marktlensindicatoren afgebeeld. De swingteller als versnellingsmeter en de RSI als spanningsmeter geven hierbij positieve signalen af. Dus dat wijst in de richting van de bulls die een breakout beweging willen inzetten teneinde een trendbreuk te veroorzaken. Bij koersvorming boven 8,69 is er ruimte tot 9+ om daarna met een pullback de trendbreuk te valideren. Dit alles moet zich dus afspelen op een relatief klein speelveld. Een positieve dreiging vanuit de indicatoren is niet voldoende, er moet een solide witte candle worden geplaatst met slotkoers boven 8,69 om het breakout scenario valide te laten zijn.

Kantelpuntanalyse

U heeft uiteraard in de gaten dat de kleur en de plek van de huidige (of volgende) candle bepalend is welke optie de spelers zullen kiezen. Dan moet blijken of het 8,69 kantelpunt daadwerkelijk de rem is op de rebound beweging, of dat het juist een extra impuls is voor de bulls om door te stomen.

Tot aan dat moment is het zaak om als dynamische belegger even aan de zijlijn te wachten. Ik ondersteun deze gedachte graag met de volgende one-liner: er is een ‘Time to buy, time to sell and time to wait’. Succes in de wachtkamer!

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.