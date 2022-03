Binnenland

FNV wil dat werknemers vrijheid behouden om thuis te werken

Voor vakbond FNV blijft het belangrijk dat werknemers voor wie dat mogelijk is zelf kunnen bepalen of ze thuiswerken of op kantoor. Vicevoorzitter Kitty Jong vindt het wel "logisch" dat het overheidsadvies om de helft van de tijd thuis te werken nu vervalt. Het is een van de coronamaatregelen die he...