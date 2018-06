Olieprijs halveert winst Trafigura

Olie is een van de belangrijkste activiteiten van het Zwitserse concern met een fiscale zetel in Amsterdam. De afname van de winst is veroorzaakt door de stijgende olieprijs tot $80 per vat. Daarmee is het lastiger geworden olie te kopen, opslaan en te verkopen met winst wachtend op een forse prijspiek.

De metalenmarkt draaide beter, maar kon zijn resultaten aan de oliekant onvoldoende compenseren.

Trafigura heeft volgens een verklaring direct ingegrepen. Het kondigde een „ingrijpende herstructurering” van zijn oliehandelsportefeuilles aan. De voorraden zijn drastisch beperkt en zijn verplichtingen tot opslag van olie heeft het concern verlaagd.

Ook Vitol, Mercuria en Glencore hebben hun kosten gedrukt en geprobeerd meer volume te verhandelen om het resultaat te verhogen.