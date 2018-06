Minder vertrouwen in woningmarkt

Ⓒ ANP

AMERSFOORT (ANP) - Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt kalft steeds verder af. Meer Nederlanders vinden dat een eigen huis steeds minder betaalbaar is en door het beperkte woningaanbod is er in veel gebieden nauwelijks nog iets te kiezen voor huizenkopers. Dat meldde de Vereniging Eigen Huis (VEH).