Bijna half miljoen Duitse bedrijven vragen werktijdverkorting aan

Dat meldde het federale arbeidsbureau van Duitsland. Met die regeling probeert de overheid ondernemers door de huidige crisistijd te loodsen. Vooral vanuit de horeca en de retailsector klinkt de schreeuw om hulp.

Werktijdverkorting is een vorm van staatssteun, waarmee werkgevers personeel kortere tijd inzetten, maar waarbij ze wel gewoon op de loonlijst blijven staan. Binnen verschillende industrieën, waaronder de omvangrijke autosector in Duitsland, is vaker een beroep gedaan op de regeling.

De Duitse regering beloofde eerder honderden miljarden uit te trekken om de schadelijke economische gevolgen van de uitbraak te verzachten. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz verklaarde eerder dat er geen limiet zit aan steunprogramma's voor bedrijven.