Zweden verbiedt cashloze maatschappij

Bovendien kan een te grote afhankelijk van elektronisch betalen een catastrofe veroorzaken als het systeem plat komt te liggen. Dat kan per ongeluk gebeuren, maar in deze tijden van cyber-oorlogsvoering is een gerichte aanval een reëel scenario, zo meldt Banken.nl naar aanleiding van een artikel in de Zweedse krant Dagens Nyheter.

Zweden is al jaren één van de koplopers als het gaat om elektronisch betalen. Veel winkels en restaurants weigeren bijvoorbeeld nog om contant geld te accepteren. De Zweedse overheid trapt nu op de rem: „We denken dat de beschikbaarheid van contant geld in een maatschappij op een gecontroleerde manier in stand moet worden gehouden, zodat aan de publieke en maatschappelijke vraag naar cash voldaan wordt”, schrijft een overheidscomité in een opiniestuk.

Duitsers en Engelsen

Naast ouderen zijn het toeristen die problemen ondervinden van de Zweedse voorliefde voor elektronisch betalen. Een vertegenwoordiger van Visit Sweden noemt twee groepen toeristen als voorbeeld. „Duitsers willen kosten voorkomen die banken hen rekenen voor gebruik van de betaalpas in het buitenland. Daarnaast zorgen diepgewortelde privacy-sentimenten voor de wens om cash te kunnen betalen. Britse toeristen zijn gewoon geïrriteerd over de kosten die banken rekenen voor transacties in het buitenland.”

Visit Sweden krijgt bijval van de Swedish Trade Federation, die Zweden aantrekkelijk wil houden voor een belangrijke groep met veel koopkracht.

Concurrentie

Grote Zweedse banken staan niet te springen om de invoering van nieuwe regels. In de eerste plaats kost het de banken geld. De cash-regels zouden van toepassing worden op consumentenbanken met meer dan €8 miljard aan spaardeposito’s, in Zweden komt dat neer op zes banken. Het zou de banken €800.000 tot €1,5 miljoen kosten, wat kan oplopen tot €10 miljoen.

Daarnaast druist het volgens de banken in tegen Europese regels en belast het de grote banken met een concurrentienadeel. De Zweedse minister van Financiële Markten Per Bolund twijfelt ook aan de juridische houdbaarheid van de maatregelen. Hij wijst er echter ook dat er in het parlement brede steun is voor de geplande maatregelen.

De Nederlandsche Bank

Eerder meldde toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) dat winkels de optie om cash te betalen aan moet blijven bieden. Anders gaat dat ten koste van sommige bevolkingsgroepen.

Betaalmethodes in winkels zijn zo hard aan het digitaliseren dat ouderen en andere kwetsbare groepen buitengesloten kunnen raken. DNB waarschuwt voor dit risico in zijn nieuwe Visie op Betalen 2018-2021. De toezichthouder wil zich er komende jaren extra voor inzetten dat contant geld algemeen geaccepteerd blijft.