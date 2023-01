Premium Het beste van De Telegraaf

Woede rond spoor in haven Rotterdam: ’Omrijden door falend ProRail’

Door Gert van Harskamp

Na problemen op de Botlek is het nu bij Pernis, waar Shell zit, enkele weken niet mogelijk voor treinen met gevaarlijke stoffen te rangeren vanwege problemen met de blusinstallatie. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Spoorgoederenvervoerders zijn ziedend op ProRail, omdat de spoorbeheerder het maar niet voor elkaar krijgt de boel op orde te krijgen in het Rotterdamse havengebied. Het is voorlopig rangeren voor treinen met gevaarlijke stoffen in Pernis, waar onder meer de raffinaderij van Shell zit. Ondertussen heeft ProRail de tarieven voor vervoerders wel fors verhoogd.