Volkswagen krijgt megaboete in Duitsland

Volkswagen raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het concern jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. Die waren voorzien van verboden software waardoor ze in het laboratorium veel schoner uit de bus kwamen dan ze bij normaal gebruik op de openbare weg waren. De affaire heeft al geleid tot de nodige boetes en schikkingen, en er zijn wereldwijd miljoenen auto's bij betrokken.

Deze boete van 1 miljard euro is voor Volkwagen de grootste tot nu toe in Europa. Maar de hoogte van het bedrag valt in het niet bij de vele miljarden dollars die de Duitsers hebben neergeteld voor het vergoeden van alle schade in Noord-Amerika. Daar kwam Volkswagen eerder onder meer een schikking overeen met justitie ter waarde van 4,3 miljard dollar.

Hiermee is de hele kwestie nog niet afgedaan. Deze juridische procedure in Duitsland wordt nu wel beëindigd, maar er spelen nog meer zaken. Volkswagen-topman Herbert Diess benadrukt dat het bedrijf er met man en macht aan werkt om de affaire te boven te komen. Maar er zijn volgens hem nog verdere stappen nodig om het vertrouwen te herstellen, in Volkswagen zelf en in de auto-industrie als geheel.