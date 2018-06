Column: Slechte indexbeleggingen

Is een indexbelegging op een obligatie-index met een hoge rating bijvoorbeeld slecht? Of een indexbelegging op Brazilië? Beide staan dit jaar in de min en die van Brazilië wellicht wel heel dik. Dat maakt het als indexbelegging nog geen slechte belegging, het is simpelweg de keus van de belegger om er in te investeren. De opdracht van de beheerder van de indexbelegging is om zo dicht mogelijk bij de index te presteren. Natuurlijk zal dat vrijwel nooit helemaal lukken doordat er, hoe laag ook, toch kosten gemaakt worden voor beheer en er moet gehandeld worden. Gehandeld wordt er onder andere bij een herweging van een index.

De liquiditeit van een indexbelegging is vrijwel nooit een probleem. De indexbelegging is zo liquide als de onderliggende waarden. Wanneer de volumes op een bepaalde beurs enorm zijn is het heel makkelijk om daar een indexbelegging op te maken, maar ook weer af te breken. Wanneer er geen volumes zijn, is dat natuurlijk een omgekeerd verhaal.

Schaalgrootte

Zoals altijd loont schaalgrootte. De grootste aanbieders van indexproducten, zoals Black Rock iShares, Vanguard en StateStreet SPDR, kennen dermate grote indexbeleggingen als het gaat om assets under management dat de kosten ook zeer laag gehouden kunnen worden. Of je nu 1.000 aandelen Apple of miljoenen aandelen Apple koopt maakt niet heel veel uit voor de beheerder. Een ETF waarin 50 miljoen wordt beheerd tegen een managementfee van 0,05% (opbrengst voor de beheerder 25.000 per jaar) kan niet in de lucht gehouden worden. Dergelijke percentages worden slechts gehanteerd door ETF beheerders die vele miljarden aan vermogen beheren. Dit geeft ook tegelijkertijd aan dat de lopende kosten zeker een rol spelen, maar dat er voor u als eindklant meer belangen meespelen, immers die laatste 0,01% zal bij een belegging van 50.000 euro 5 euro op jaarbasis schelen.

Schaalgrootte is namelijk nog belangrijker als het gaat om de handel. Veel beleggers staren zich blind op de lopende kosten binnen een beleggingsproduct, maar geven tegelijkertijd te veel uit bij de koop of ontvangen te weinig bij de verkoop van een product. Van belang is dat er veel volume is in een belegging om het verschil tussen vraag en aanbod (bied en laatprijzen, de zogenaamde spread) zo klein mogelijk te houden. Deze volumes worden met name gemaakt door de professionele handelaren. Een product met slechts 1 profhandelaar zal dan een veel bredere spread kennen dan een product met 8 handelaren die elkaar de tent uit concurreren.

Goed, beter, best

Zijn er dan slechte indexbeleggingen? Nee, de producten zelf zijn eigenlijk nooit slecht, het gaat eerder om goed, beter, best. U als belegger heeft keuzes. Ten eerste bepaalt u in welke markt, regio of sector u wenst te beleggen. Ten tweede selecteert u de beleggingsinstrumenten die deze markt volgen. Kiest u dan de belegging met de laagste lopende kosten, het hoogste handelsvolume of het product dat bewezen heeft de index het beste te kunnen volgen? Het is een optelsom! Neem de combinatie van deze aandachtspunten, neem daar ook de handelskosten bij en bedenk dat je de keuze hebt gemaakt op het moment dat alle lichten op groen staan. Heel belangrijk is om ook al te bedenken of de voorwaarden ook gelden wanneer u wenst te verkopen, dus als alle lichten op rood staan!

