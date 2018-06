Delen is slim, maar nog niet populair

Dat schrijft het economisch bureay van ABN Amro in het rapport City-as-a-service, waarin het diverse vormen van ’product as a service’(paas) bespreekt.

Door geen auto of fiets meer te kopen maar zich tegen betaling te laten vervoeren zouden er minder auto’s nodig zijn, waardoor parkeerplaatsen kunnen worden veranderd in groene ruimte.

Het huidige openbaar vervoerssysteem alleen kan dat volgens Franka Rolvink Couzy, één van de samenstellers van het rapport, niet oplossen. „Wat je nodig hebt is een app waarin alle vormen van vervoer samenkomen. Zodat je alleen hoeft door te geven dat je morgen op een bepaald tijdstip ergens moet zijn, dan zorgt de mobiliteitsdienst ervoor dat er op het juiste moment een vorm van vervoer klaar staat die daar het best mee past. De ene keer kan dat een Uber zijn, maar een andere keer bijvoorbeeld een ruime gezinsauto om mee op vakantie te gaan. Bezit van een auto is dan niet nodig.”

Nieuwe technologieën maken paas-dienstverlening een stuk makkelijker. Abonnementsvormen zoals voor mobiliteit kunnen ook worden losgelaten op behoeftes als kleding, dagelijkse boodschappen, woonruimte en communicatie en computerdiensten. Slimme algoritmes die al doende de voorkeuren van hun gebruikers leren kennen, zorgen dat de dienstverlening zoveel mogelijk aansluit bij smaak en behoefte. Of het nu om schoenen, maaltijdboxen of het delen van woon- of vergaderruimte gaat.

Slimmer omgaan met spullen en ruimte zou volgens de bank kunnen bijdragen aan het oplossen van de knelpunten waar de grotere steden in ons land mee te maken hebben en bijdragen aan de circulaire economie, waar ABN Amro zich voor zegt sterk te willen maken. „Door spullen niet te kopen, gaan ze na gebruik weer bij de eigenaar terecht, die ze zal hergebruiken of de onderdelen goed recyclet”, zegt Rolvink Couzy. „Op dit moment wordt nog maar 9% van de materialen gerecycled hergebruikt.”

De meeste stedelingen lijken echter nog weinig te porren voor het inruilen van bezit voor abonnementen en betalen voor gebruik, blijkt uit cijfers van GfK die ABN Amro bij het rapport had besteld. Ongeveer een derde van de respondenten uit een enquete over het onderwerp, denkt dat het realistisch is dat we bezit gaan inruilen voor abonnementen op dienstverlening.

De beste kansen daarvoor zouden op het gebied van mobiliteit liggen. Bij veel andere abonnementsvormen zien consumenten een beperking van hun keuzevrijheid, veiligheidsissues en de kosten als nadelen.

Onder jongeren is de bereidheid om te kiezen voor paas al groter, zegt Rolvink Couzy. „Je tegenwoordig best veel studenten die gebruik maken van een dienst als Swapfiets, waarvoor je €15 per maand betaalt, waarbij je verder ook geen omkijken naar reparaties. Zij hebben ook al abonnementen op Netflix en Spotify. Dat vinden ze al een stuk normaler dan oudere generaties.”