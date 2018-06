Federal Reserve schroeft rente verder op

Het belangrijkste rentetarief gaat nu met een kwart procentpunt omhoog naar een bandbreedte van 1,75 tot 2 procent. Het is de tweede renteverhoging in 2018. In maart werd de rente ook al verhoogd. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente nu zeven maal opgekrikt.

Op de financiële markten werden deze stappen al min of meer verwacht. De beursgraadmeters op Wall Street kwamen door het nieuws niet veel van hun plaats. Wel stuiterde de koers van de dollar wat op en neer.

Gunstige vooruitzichten

Het viel kenners op dat de Fed zich duidelijk niet wil storen aan de recente handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en onder meer China. Dat bleek ook uit de persconferentie na het rentebesluit. Fed-voorzitter Jerome Powell ging niet in op vragen over de handelsissues. In die discussie zoekt de Fed volgens hem geen rol.

Powells belangrijkste boodschap was eigenlijk dat de Amerikaanse economie het momenteel erg goed doet. Daardoor zijn de vooruitzichten, ook wat betreft de arbeidsmarkt, gunstig. De Fed blijft de situatie volgens Powell wel voortdurend in de gaten houden. We gaan niet over op de automatische piloot, zo grapte hij.

Inflatie

De Amerikaanse inflatie komt inmiddels steeds dichter bij het doel van zo'n 2 procent. Mocht de inflatie daar uiteindelijk iets overheen gaan dan zal de Fed niet direct overspannen reageren, zo verzekerde de centralebankvoorzitter verder.

Ander nieuws dat in de mondelinge toelichting naar buiten kwam, is dat de Fed volgend jaar na elk rentebesluit een persconferentie gaat houden. Nu wisselt dat nog van de ene op de andere beleidsvergadering. Powell benadrukte evenwel dat beleggers hier niets achter moeten zoeken. Het heeft volgens geen enkele betekenis voor de timing van rentestappen.