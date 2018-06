Groei Chinese productie zwakt af

Economen hadden in doorsnee gerekend op een groei van de industriële productie met 6,9 procent. In april dikte de productie nog met 7 procent aan ten opzichte van een jaar eerder.

De detailhandelsverkopen in de op een na grootste economie ter wereld wisten de verwachtingen ook niet te verslaan. In mei stegen de verkopen in winkels met 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Economen rekenden op een groei met 9,6 procent. In april stegen de detailhandelsverkopen in China nog met 9,4 procent op jaarbasis. Ook cijfers over investeringen vielen tegen.