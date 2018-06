'Beurshandel in teken rentebesluit ECB'

De ECB vergadert donderdag in de Letse hoofdstad Riga. De centrale bank zal naar verwachting de rente ongewijzigd laten, maar er wordt gespeculeerd dat de ECB plannen gaat aankondigen voor het beëindigen van zijn omvangrijke opkoopbeleid. Mogelijk zal ECB-president Mario Draghi zeggen dat het opkoopprogramma eind dit jaar zal aflopen.

De Federal Reserve verhoogde de rente in de Verenigde Staten voor de tweede keer dit jaar. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft tevens zijn verwachting voor het aantal rentestappen dit jaar opgeschroefd van drie naar vier.

Importheffingen

Aan het handelsfront meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat de Amerikaanse regering op het punt staat verdere importheffingen op Chinese goederen in te voeren. Die maatregelen kunnen mogelijk vrijdag al van kracht worden.

Op het Damrak letten beleggers weer scherp op nieuwkomer Adyen. Het fintechbedrijf beleefde woensdag een spetterende eerste handelsdag. De aandelen waren zo in trek dat de beurskoers meteen bijna verdubbelde. De stukken ging voor een introductieprijs van 240 euro naar de beurs en waren bij de slotbel 455 euro waard.

Uitgifte

Kledingbedrijf FNG kondigde aan in totaal 95 miljoen euro te willen ophalen met de uitgifte van aandelen, waarvan 80 miljoen euro aan nieuwe stukken. Ook maakte het bedrijf officieel bekend naast zijn beursnotering in Amsterdam naar de beurs in Brussel te gaan. De Belgische notering zou daarbij de hoofdnotering moeten worden.

In Frankfurt staat Volkswagen in de schijnwerpers. De autobouwer is in Duitsland akkoord gegaan met een megaboete ter waarde van 1 miljard euro. Het gaat om een schikking met openbare aanklagers in verband met het sjoemelsoftwareschandaal. Volkswagen erkent schuld en accepteert de straf daarvoor, stelt de autobouwer in een verklaring.

Graadmeter

De meeste Europese beurzen sloten woensdag licht hoger. De AEX-index klom 0,2 procent tot 563,95 punten en de MidKap steeg 0,1 procent tot 805,48 punten. De graadmeter in Parijs zakte een fractie. Londen en Frankfurt kreeg er tot 0,4 procent bij. Op Wall Street werden kleine verliezen geleden.

De euro was 1,1807 dollar waard, tegen 1,1783 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 66,54 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 76,41 dollar per vat.