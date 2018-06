Van Herk groter in Eurocommercial

Van Herk heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 5,18 procent in Eurocommercial. Dat was eerder nog 3,11 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

De investeerder zet de afgelopen tijd flink in op vastgoed. Zo heeft hij flinke belangen in Vastned en Wereldhave. Daarnaast is biotech een favoriete belegging van Van Herk. Zo bleek recent dat hij een deelneming van 10 procent bezig in het Nederlands-Belgische Galapagos. Daarnaast leverde het belang van Van Herk in de Belgische biotechnoloog Ablynx veel op toen de onderneming werd gekocht door Sanofi.