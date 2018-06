Microsoft stort zich op kassaloos winkelen

De systemen waaraan Microsoft werkt, moeten automatisch bijhouden wat klanten in hun winkelwagentjes leggen. Daardoor zou afrekenen bij de kassa niet langer nodig zijn. Microsoft is volgens de bronnen al in gesprek over een samenwerking met retailreus Walmart.

De technologie moet supermarktconcerns helpen in de concurrentieslag met Amazon, dat zich steeds meer begeeft in het vaarwater van fysieke winkels. Zo nam het internetbedrijf vorig jaar de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over. Daarnaast ontwikkelt Amazon concepten voor kassaloze supermarkten, waarvan de eerste vestigingen dit jaar dit jaar de deuren moeten openen in de Verenigde Staten.