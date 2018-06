Beursslot: AEX scoort uit goede voorzet ECB

De AEX-index eindigde 0,6% hoger op 567,53 punten. Daarmee kreeg de hoofdgraadmeter de jaartop van nipt boven de 572 punten weer in zicht. In de ochtend dook de index nog ruim onder de 560 punten. De Midkap ging 0,3% vooruit naar 807,46 punten.

Elders in Europa hadden de kopers nog meer de overhand na het ECB-besluit. Frankfurt won 1,8%, terwijl Parijs er 1,4% bijkreeg.

Na de bedrukte stemming in de ochtend mede vanwege tegenvallende cijfers vanuit China wist de ECB met zijn enthousiast ontvangen rentebesluit het tij te keren. Joost van Leenders, macro-econoom bij Kempen, benadrukt dat beleggers vooral tevreden waren over de aanscherping van de prognose voor de beleidsrente die in ieder geval tot na de zomer van 2019 laag wordt gehouden. Het herziene standpunt over de beleidrente werkte volgens hem ook een flinke verzwakking van de euro in de hand.

Verder wijst hij er op dat ECB-president Draghi het bij de toelichting van het rentebesluit lastig had om de afbouw van de monetaire stimulering te verdedigen, terwijl de economische groei in de eurozone minder voorspoedig gaat dan gedacht. De monetaire omstandigheden voor de Federal Reserve zijn een stuk gemakkelijker met een Amerikaanse economie die draait als een tierlier en een inflatie die steeds meer aantrekt, stelt Van Leenders.

In de aanloop naar de start van het nieuwe cijferseizoen halverwege volgende maand zullen vooral de economische groeiverschillen de markt bezighouden, meent Van Leenders. „De aanhoudende kracht van de dollar begint te wegen op de groei van opkomende landen. Ook zal steeds meer worden gekeken naar de economische gang van zaken in China.”

Aan het handelsfront meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat de Amerikaanse regering op het punt staat verdere importheffingen op Chinese goederen in te voeren. Die maatregelen kunnen mogelijk vrijdag al van kracht worden.

In de AEX stond voedings- en schoonmaakmiddelenreus Unilever onder druk en raakte 1,7% van de beurswaarde kwijt. De omzetwaarschuwing die Unilever naar buiten bracht over het eerste helft van het jaar viel in slechte aarde bij beleggers. De vermoedelijke verwijdering uit de toonaangevende Londense FTSE 100 kwijt deed het aandeel ook geen goed.

Dataleverancier RELX bleef ook achter met een dip van 2,2% nadat de Zwitserse bank UBS zijn advies voor het fonds verlaagde van ’kopen’ naar ’neutraal’.

Lampenmaker Signify boekte een winst van 2,4%. Galapagos klom weer richting de €90 met een vooruitgang van 1,7%. De versterking van de deelname van investeerder Van Herk in het biotechfonds werkte nog positief door.

RD Shell dat in voorgaande handelsdagen was weggezakt pakte de koppositie met een 2,6% hogere notering. ASML was ook in goede doen en pluste 1,9%.

Chemicaliëndistributeur IMCD klom 0,5% ondanks dat analisten van NIBC het advies voor het aandeel verlaagd hebben van ’accumulate’ naar ’neutral’.

Vastgoedfonds Eurocommercial sloot 0,1% hoger. Miljardair-belegger Aat van Herk heeft zijn belang in het bedrijf verhoogd van 3,1% naar 5,2%, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Air France KLM vervolgde de weg omhoog met een plus van 1,9% vanwege de hoop dat de Franse overheid het arbeidsconflict bij Air France in de kiem kan smoren.

Nieuwkomer Adyen gleed 3,7% weg naar €438. Het fintechbedrijf beleefde woensdag nog een spetterende eerste handelsdag. De aandelen waren zo in trek dat de beurskoers meteen bijna verdubbelde. Het aandeel ging naar de beurs tegen een introductieprijs van €240.