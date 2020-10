BMW haalt productie Mini’s weg uit Limburg, 5000 banen op de tocht

Volgens VDL gaat het Nederlandse bedrijf nog op zoek naar andere opdrachtgevers in de auto-industrie in de hoop zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

Met het stoppen van de productie van Mini’s is VDL zijn hele BMW-order kwijt. In juni werd ook al duidelijk dat de Duitsers wilden stoppen met het maken van X1’s in Limburg. Die lopende band zou eigenlijk nog tien jaar doorlopen.

Wiebes

Minister Wiebes (Economische Zaken) noemt het verdwijnen van de productielijn „in de eerste plaats een harde klap voor de circa 5000 medewerkers van VDL Nedcar in Born”. „Voor hen breekt een periode van onzekerheid aan”, aldus de bewindsman. „Ook is dit een tegenslag voor de regionale economie van Limburg.”

Het kabinet zegt het bedrijf alle steun toe. Wiebes: „VDL Nedcar was al actief op zoek naar een tweede klant, naast BMW. Die zoektocht zal het bedrijf nu intensiveren. Het kabinet zal hier haar volle medewerking aan verlenen, bijvoorbeeld via de inzet van de NFIA en onze ambassades en consulaten, met het doel de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Born en de regio langjarig zeker te stellen.”