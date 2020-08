Wall Street trekt zich op aan Apple

De Dow-Jonesindex noteerde even na 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 27.832 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2 procent, tot 3397 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 11.248 punten.

Apple noteerde 1 procent in de plus. De techreus schurkte al dagen tegen de grens van 2 biljoen dollar aan. Rond 16.50 uur (Nederlandse tijd) was het dan eindelijk zover. Beleggers die geld steken in Apple hebben onder meer hoge verwachtingen van de opkomst van 5G. Ze denken dat het bedrijf goede zaken kan doen als er straks iPhones op de markt komen die kunnen werken met dat supersnelle mobiele internet.

Target won op zijn beurt bijna 13 procent, geholpen door beter dan verwachte kwartaalresultaten. De omzet en winst stegen naar records. Ook Lowe's presteerde beter dan gedacht, dankzij de vele klussen in en om het huis door Amerikanen tijdens de coronacrisis. Lowe's ging een fractie vooruit.

Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) maakte bekend voor 6,5 miljard dollar in contanten biotechnoloog Momenta Pharmaceuticals over te willen nemen. Momenta is actief met medicatie tegen zeldzame auto-immuunziektes. De overnameprijs ligt 70 procent hoger dan de slotkoers van Momenta op Wall Street op dinsdag en Momenta maakte dan ook een koerssprong van ruim 69 procent.

Ook biotechnoloog Gilead Sciences wist de aandacht op zich gericht, met een verlies van dik 4 procent. Het bedrijf, samenwerkingspartner van Galapagos, heeft een tegenvaller met het reumamiddel filgotinib dat nog niet klaar is voor goedkeuring in de huidige vorm in de Verenigde Staten. Gilead is de vergunninghouder voor filgotinib in de VS en verantwoordelijk voor potentiële verkopen in het land.

Verder leverde Goodyear Tire & Rubber ruim 3 procent in. President Donald Trump roept op tot een boycot van de producent van autobanden Goodyear Tire & Rubber. Volgens Trump heeft Goodyear namelijk zijn rode campagnepetjes met de verkiezingsslogan 'Make America Great Again' (MAGA) verboden op de werkvloer.