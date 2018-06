Euro valt verder na ECB-besluit

Rond 23 uur noteerde de munt $1,551. Bijvoorbeeld een vakantie naar de VS werd door de daling van de euro tegen de dollar duurder.

De markt verwerkte het nieuws van donderdagmiddag dat de Europese centrale bank (ECB) vanaf oktober het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties van €30 miljard halveerde naar €15 miljard.

Eind dit jaar stopt het opkoopprogramma, waarmee de ECB in Frankfurt tot nu toe €2400 miljard aan staatsschuld heeft opgekocht.

De Europese economie is volgens de Italiaanse ECB-voorman Mario Draghi sterk genoeg om problemen, zoals die van een mogelijke handelsoorlog met de VS, op te vangen. „Het staartrisico van deflatie is verdwenen”, voegde hij in een toelichting op het besluit toe.

Minder zorgen

De belangrijkste rentetarieven van de ECB voor de markt bleven, zoals verwacht, ongewijzigd „tenminste in de zomer van 2019”. De rente waartegen banken geld kunnen stallen bij de ECB bleef vastgenageld op -0,4%. Sinds september 2014 staat die al laag.

Het effectief rendement op tienjarig schuldpapier in Duitsland, richtinggevend voor de Europese obligatiehandel, ging terug tot 0,439%. De rente van zorgenkind Italië op tienjaars schuldpapier bleef vlak bij 2,798%.

Beurzen positief

Begin volgend jaar stopt het opkoopprogramma, maar wel met voorbehoud. De beleidsmakers houden een slag om de arm. Als er opeens afwijkende gegevens binnenkomen, dan kan het zijn dat ze nog van koers wijzigen.

De ECB stelde in de verklaring, kort na de rezevende renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve in de VS, zijn rente in ieder geval tot en met de zomer van 2019 op hetzelfde niveau te houden.

’Duiven winnen’

Robeco-hoofdeconoom Léon Cornelissen ziet „een goed afgestemd compromis”. De haviken hebben hun einddatum voor het steunpakket. „Zij het iets later dan verwacht, december 2018.

De duiven daarentegen hebben toch nog wat extra kapitaal omdat de ECB de maandelijkse obligatieaankopen halveert tot €15 miljard. Rabobank ziet dat de duiven duidelijk hebben gewonnen.

„De haviken leken de overhand te hebben, maar zullen voorlopig gekooid zijn in monetair beleid dat wellicht niet ruimer wordt, maar dat ook zeker niet verkrapt”, aldus valutahandelaar Bart Hordijk van Monex Europe. „Toch knap hoe een duif keer op keer weer haviken vangt.”

Tijd gekocht

State Street verwacht de eerste renteverhoging niet eerder dan september volgend jaar. Volgens Thomas O’Mahony van vermogensbeheerder Janus Henderson koopt Draghi hiermee letterlijk tijd om het effect van de uiteenlopende ontwikkelingen in de VS en Europa op waarde te schatten.

Carsten Brezski, hoofdeconoom van ING, ziet dat de deur voor opnieuw meer kwantitatieve verruiming, de term voor steun, in 2019 „nog niet volledig is gesloten”.

„De volatiliteit van de markt zal door de gegeven duidelijkheid enigszins afnemen”, oordeelt Goldman Sachs Asset Management.