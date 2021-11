Onyx-kolencentrale Rotterdam sluit versneld, eigenaar krijgt €212,5 miljoen

Demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) maakte dinsdag bekend dat de eigenaar van de centrale, het Amerikaanse investeringsfonds Riverstone, maximaal 212,5 miljoen euro krijgt voor het eerder sluiten en ontmantelen van de installatie. Dat is aanzienlijk minder dan Riverstone twee jaar vroeg, €240 miljoen.

Zodra aan alle voorwaarden is voldaan kan de centrale binnen twee maanden stoppen. De ontmanteling van de centrale duurt maximaal 3 jaar. Per direct ligt er voor Onyx een beperking van verbruik van kolen, de centrale behoort volgens milieuorganisaties tot de grootste uitstoters van Nederland.

Staatssectetaris Yeşilgöz-Zegerius, die al langer met Onnyx over sluiting onderhandelde, zegt dit besluit te nemen omdat bij de productie van elektriciteit met kolen veel CO2 vrijkomt. Terwijl die uitstoot snel omlaag moet om klimaatdoelen te halen.

Goed sociaal plan

Voorwaarden die zij stelt aan de subsidie die Oxyn krijgt zijn een ’adequaat’ sociaal plan voor het personeel dat naar een andere werkgever kan gaan, en bovendien moet de Europese Commissie groen licht geven voor de sluiting onder deze voorwaarden.

Iedere maand dat Riverstone de centrale later sluit, betekent dat het bedrijf minder subsidie krijgt.

Met het uitvallen van de centrale zullen andere bronnen de vraag naar energie moeten opvangen.

De Onyx-kolencentrale kwam in 2015 in bedrijf en heeft 731 megawatt aan capaciteit. Onyx noemde een rendement van 45% op de centrale, die als ’een van de modernste, schoonste en meest efficiënte installaties ter wereld’ werd aangeboden.

Met de sluiting van de kolencentrale van Onyx wordt de jaarlijkse CO2-uitstoot van de centrale van 3 megaton teruggebracht naar 0.

Drie centrales over

De installatie kan naast steenkool tot 50% aan biomassa mee stoken.

Verdere afbouw van steenkool zit er voorlopig niet in. Er blijven drie kolencentrales actief, aldus de staatssecretaris. „De komende jaren zijn de resterende drie kolencentrales namelijk nog nodig om stroom te leveren als er veel vraag naar is, bijvoorbeeld in periodes van weinig wind en zon”, stelt zij.

Het kabinet heeft ook met Onyx afgesproken dat het bedrijf afziet van de eerder verleende subsidies voor het bijstoken van biomassa.

Twee bureaus, KPMG en Mace, onderzochten respectievelijk de subsidie en de staat van de centrale ’om objectief vast te stellen of met de toegekende subsidie geen sprake is van overcompensatie’, aldus de staatssecretaris. Die is niet te ruim, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Mace onderzocht de technische staat van de centrale en concludeerde dat de centrale ’langdurig in bedrijf had kunnen blijven’. De uitbetaling van de subsidie volgt in stappen.