App Store levert Europa volgens Apple miljarden op

Wereldwijd heeft de App Store, waaruit Applegebruikers hun apps downloaden, wekelijks 500 miljoen bezoekers, vertelde ceo Tim Cook onlangs tijdens een ontwikkelaarscongres. In de tien jaar dat Apples App store bestaat, hebben de 20 miljoen actieve ontwikkelaars $100 miljard verdiend met de App Store, waarvan $20 miljard is uitbetaald aan Europeanen. Dit jaar zouden ontwikkelaars wereldwijd voor $32 miljard de kassa bij de App Store kunnen laten rinkelen, is de verwachting.

In Nederland is in totaal aan de verkoop van apps, inclusief voor andere telefoons dan iPhones, vorig jaar €200 miljoen verdiend aan apps.

Apple heeft becijferd dat zijn aanwezigheid in Europa goed is voor 1,8 miljoen banen, waarvan er 1,6 miljoen zijn toe te schrijven aan industrie die rond apps voor Apple’s apparaten is ontstaan. Nog eens 177.000 mensen zijn werkzaam voor toeleveranciers van Apple, terwijl 22.000 inwoners van Europa direct bij Apple in dienst zijn.

Net als veel andere techbedrijven ligt Apple de laatste jaren onder vuur, vanwege belastingtrucs. De Europese Commissie concludeerdevorig jaar dat een regeling met de Ierse fiscus neerkwam op ongeoorloofde staatssteun en kwam met Apple overeen dat het daarom €13 miljard aan de Ierse belastingdienst moet afdragen.