Nieuw tophotel in Amsterdam heeft personeel uit Buckingham Palace

,,Dit is vijfsterren-plus!”, zei Loes Dingemans, directeur van alle zes Pillows Hotels in Nederland en België. ,,Het nieuwe Rosewood Hotel aan de Prinsengracht wordt de absolute top”, erkende ze over de concurrentie die volgend jaar een luxe-paleis opent in het voormalig Paleis van Justitie . ,,Maar daar zitten wij toch wel meteen onder”, constateerde ze in het fraaie pand aan de Mauritskade, waar Jörgen Rijnaard de scepter zwaait als locatie-directeur.

Genodigden v.l.n.r. Frank Aalderinks, filantroop bij ABN Amro, Mauricio Berber, van Cartier, David Bijlsma van Gassan met zijn dochter Giselle. Ⓒ De Telegraaf

Naast de Pillows Hotels zijn er nog zeven Pillows-restaurants in beide landen, waar later dit jaar Inter Scaldes (**) in Kruiningen aan wordt toegevoegd. Chef-kok Jannis Brevet uit Kruiningen coacht al een tijd Floris van Straalen, chef-kok van restaurant Van Oost en van de brasserie in het nieuwe Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam: de volledige, en onmogelijke, naam van het nieuwe hotel.

De hotelkeuken heeft nog een andere een bijzondere specialiteit: de bescheiden Maxie Giertz, die 2,5 jaar patissier was in Buckingham Palace in Londen. ,,Ik kan er niets over zeggen”, glimlachte ze koninklijk in haar koksbuis. Maar haar canapés, koekjes en truffelbonbons spraken boekdelen. Wie zijn ogen dicht deed, zag makkelijk en fraai paleis voor zich. Ook wie zijn ogen openhield, overigens.

Keukenbrigade v.l.n.r. Maxie Giertz, Luigi di Benedetto, Marco Lasenza en chef-kok Floris van Straalen. Ⓒ Foto De Telegraaf

,,Zes jaar hebben we hier verbouwd”, zei architect Uri Gilad, die ook werkt aan het Holocaust Museum. ,,Er waren hier 120 kamers en daar maakten we er 88 van. In Amsterdam heb ik dit nog niet meegemaakt, want meestal worden er extra vlierinkjes en afscheidinkjes gemaakt om juist méér kamers te krijgen.” Het interieur komt van ontwerper Paul Linse, die ook het Rijksmuseum en het Royal Opera House in Londen aankleedde.

Paul Linse met Suzan Kleijn. Ⓒ Foto De Telegraaf

Suzan Kleijn keek met hem mee. Zij is directeur van Amerborgh International, de beheermaatschappij van haar partner Alex Mulder, die niet alleen eigenaar is van de Pillows-groep. Woningen, kantoren, zorgvilla’s en veel meer worden bestierd door Amerborgh. ,,We zitten ook in de voorstelling Soldaat van Oranje”, zei hij. ,,Toen we begonnen, zei iedereen: ’Het kan niet!’ Iedereen zag bezwaren. Uiteindelijk hebben we het uitgevoerd met mensen die nog nooit een musical hebben gemaakt. Inmiddels loopt de musical al 12,5 jaar: uniek! Zet altijd vraagtekens bij wat de deskundigen vertellen!”, klonk het eigenwijs. ,,Dat zeg ík!”

Johan Poort, directeur van Hillborgh, met Manon Visser. Ⓒ Foto De Telegraaf

In Amsterdam is Amerborgh ook betrokken bij Felix Merites, De Nieuwe Liefde en de Rode Hoed. ,,En onlangs openden we met de burgemeester in Amsterdam-West supermarkt Fris, voor mensen met een smalle beurs”, zei Rob Zandbergen, topman van USG People, dat voortkwam uit uitzendorganisatie Unique. Mulder veronderstelde dat mede daarom burgemeester Femke Halsema de opening kwam verrichten van dit luxe-paleis: meestal toch niet haar omgeving. Zij bleef ook niet erg lang. Maar dat ze kwám, daarover was iedereen zeer te spreken.

,,Ik groeide hierachter op”, zei Mulder. ,,Mijn vader was inkoper bij een groothandel en met vrienden kwam ik hier kijken naar de embryo’s op sterk water. Dit was namelijk een lab met een museumpje.” Nu hangen er werken van Gustav Klimt uit zijn eigen collectie in het gebouw, evenals een heuse Picasso in de bar. ,,Die kreeg ik, toen ik weg ging bij Unique”, zei hij over het uitzendbureau dat hij oprichtte en enkele jaren terug verkocht.