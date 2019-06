Gratis webinar: wat brengt het tweede halfjaar uw aandelen?

Voor welke aandelen wordt het een mooie zomer? Ⓒ ANP

Amsterdam - Het eerste halfjaar van 2019 was voor beleggers bepaald niet saai. Met een fors herstel in het eerste kwartaal, en daarna de dreiging van een flink escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Weten wat de laatste zes maanden van het jaar in petto hebben? Doe dan op donderdagavond 27 juni om 20.00 uur mee aan ons gratis webinar.