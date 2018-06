Bloeiende Duitse tak ABN schrapt banen

In 2020 moet het aantal banen bij de derde vermogensbeheerder Van Duitsland zijn verlaagd van 535 tot 480, meldt directeur Hans Hanegraaf van Bethmann Bank tegenover Bloomberg.

De Duitse loot van ABN Amro kreeg over het eerste kwartaal €200 miljoen binnen van klanten, vermogende particulieren en ook bedrijfsklanten. Een „erg sterk” resultaat, aldus Hangegraaf.

Meer overnames

Particulieren kunnen vanaf een half miljoen euro terecht bij deze bank. De toename wijt Bethmann vooral aan de zoektocht naar enig rendement bij de lage spaarrente onder vermogende Duitsers.

Bethmann werkt samen met private equity nadat het Duitse onderdeel de afdeling private banking van Credit Suisse Group had overgenomen. Hanegraaf zegt tegen Bloomberg vanwege de goede inkomsten open te staan voor meer overnames zoals die van Credit Suisse.

Groei gewenst

Pieter van Mierlo kreeg als nieuwe ceo voor private banking bij ABN Amro november 2017 de opdracht de €200 miljard aan beheerd vermogen in drie jaar te laten groeien bij de tot dan toe los opererende private banken in Nederland (MeesPierson), Bethmann Bank in Duitsland, in Frankrijk (Neuflize OBC), België, Luxemburg en het Kanaaleiland Guernsey.