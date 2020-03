Trump praat in Congres over bestrijding coronavirus

De Amerikaanse president zei dat de regering hulp gaat verlenen aan sectoren in de economie die zwaar lijden onder de gevolgen van het virus, zoals luchtvaartmaatschappijen en ondernemingen die cruisereizen aanbieden. Trump heeft „substantiële” steunmaatregelen aangekondigd.

Trump en vice-president Mike Pence hebben verder met zorgverzekeraars gesproken. Pence zei dat particuliere verzekeraars ermee hebben ingestemd kosten voor het testen en verzorgen van patiënten te betalen. De patiënten hoeven geen eigen bijdragen te betalen.

De gezondheidszorg in de VS is een van de duurste ter wereld. Zorgverzekeringen zijn er dus ook duur en zeker 27,5 miljoen van de 330 miljoen inwoners heeft geen enkele gezondheidsverzekering. Het land telt meer dan zevenhonderd besmettingen en er zijn 27 mensen aan het nieuwe coronavirus bezweken. De meeste gevallen zijn geconstateerd in de noordwestelijke staat Washington.