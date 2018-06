Kamer wil zekerheid voor KLM

In 2015 heeft Nederland met de toenmalige top van de luchtvaartmaatschappij afspraken gemaakt over de positie van KLM.

Zo is onder andere afgesproken dat er geen bedrijfsonderdelen en banen van het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen worden overgeheveld naar Parijs. Ook het financieel beheer van KLM blijft zelfstandig.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD). Ⓒ ANP

Nu de honderden miljoenen euro’s kostende stakingen de kas van Air France uitputten bestaat de vrees in Nederland dat de Fransen geld willen overhevelen van het veel beter lopende KLM.

Maximaal inzetten

PVV, CDA, D66 en PvdA steunen een motie van VVD-Kamerlid Dijkstra waarin het kabinet wordt opgeroepen om ‘zich maximaal in te zetten’ om de afspraken uit 2015 te herbevestigen. De PVV ziet liever dat de afspraken juridisch worden vastgelegd, maar de coalitiepartijen gaan niet zover.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft in het debat over de stakingen in Frankrijk haar zorgen geuit over de situatie bij Air France en ze hoopt dat er snel een nieuwe ceo wordt aangesteld.

„Daarna wil ik graag naar Parijs afreizen om de afspraken die we hebben nog een keer op tafel te leggen en waar mogelijk te verankeren”, zei de bewindsvrouw. „Ik zou het graag juridisch willen verankeren, maar ik kan geen garantie geven dat het gaat lukken. Ik heb geen machtsmiddel in handen.”

