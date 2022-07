Premium Het beste van De Telegraaf

Superspaarders voelen geen inflatiepijn: ’Ga op vakantie in november, dan kan de kachel uit’

Door Marlou Visser

Voor Michel Velthuis (48) is besparen een sport. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Alles wordt duurder en steeds meer mensen merken dat er aan het einde van hun geld nog een stukje maand over is. Volgens Brussel komt de inflatie dit jaar op 9,4% uit. Wie daar geen last van hebben zijn de superspaarders. Michel Velthuis: „Toen ik hoorde dat de prijs van koffie ging stijgen, heb ik meteen gekeken hoe lang een pak houdbaar is. Twee jaar, dus ik heb acht pakken ingeslagen, want we gebruiken vier pakken per jaar.”