Datacenters Google in Noord-Holland

Google heeft al een datacentrum in Eemshaven. Voor uitbreiding daarvan trekt het Amerikaanse bedrijf 500 miljoen euro uit, maakte het eerder dit jaar bekend.

Elders in Europa wil Google ook investeren in datacentra. Daartoe kocht het bedrijf ook land in Denemarken, Luxemburg en Zweden. Ook wordt een rekencentrum in België uitgebreid.

Een datacentrum van Google zou niet het eerste in Noord-Holland worden. Microsoft is al gevestigd in Middenmeer.