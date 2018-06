Wall Street sluit overwegend in de plus

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.175,31 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omhoog naar 2782,49 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij tot 7761,04 punten.

De ECB heeft bekendgemaakt met ingang van volgend jaar zijn omvangrijke opkoopbeleid waarschijnlijk te beëindigen. Het steunprogramma wordt vanaf oktober al gehalveerd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro per maand. De belangrijkste rentetarieven bleven ongewijzigd.

Nieuwe importheffingen

Mogelijk stelt de Amerikaanse regering vrijdag nieuwe importheffingen in tegen China, meldden Amerikaanse media. Naar verluidt gaat het om honderden verschillende producten die getroffen worden. Die maatregel lokt vrijwel zeker tegenacties van Peking uit, wat de kans op escalatie van het conflict vergroot. In april sprak president Donald Trump van heffingen op de import van Chinese goederen ter waarde van 50 miljard dollar.

Technologie- en mediabedrijven deden het goed, onder meer naar aanleiding van de goedkeuring van de overname van Time-Warner door AT&T.

Comcast

Kabelgigant Comcast kreeg er 4,6 procent bij. De onderneming deed een bod van 65 miljard dollar op de filmstudio en andere delen van 21st Century Fox (plus 2,1 procent). Disney (plus 2,3 procent) bereikte vorig jaar al een akkoord met Fox over de overname van die onderdelen. De destijds overeengekomen prijs ligt evenwel aanzienlijk lager.

Microsoft won verder 0,6 procent. Het techbedrijf stort zich naar verluidt op de automatisering van supermarkten, waarmee winkelconcerns de strijd kunnen aangaan met webwinkelreus Amazon (plus 1,1 procent). Microsoft zou al in gesprek zijn met onder meer Walmart (min 0,4 procent) over het systeem.

De euro was 1,1588 dollar waard, tegen 1,1635 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder tot 66,98 dollar. Brent-olie ging voor 76,00 dollar per vat van de hand, dat was juist 1 procent goedkoper.