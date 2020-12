Vegetarische Slager maakt Whopper zonder vlees bij Burger King in China

De Whopper, is een zeer populaire hamburger bij Burger King. De alternatieve variant van De Vegetarische Slager is alleen bestemd voor de markten in Latijns-Amerika en China.

Unilever doet al langer zaken met Burger King in Europa. Eerder werd nog de vleesvrije Rebel Whopper gelanceerd in de restaurants van het bedrijf.

McPlant

De Vegetarische Slager kwam vorig jaar in handen van Unilever. De fabrikant van vegetarische producten die in 2010 het licht zag, timmert flink aan de weg. Het hoofdkantoor staat in Utrecht.

Ook andere fastfoodketens zijn steeds meer actief met het aanbieden van vleesvervangende producten. Zo heeft het Amerikaanse McDonald’s de McPlant in het assortiment gezet.