Geen vervolging oud-bestuurders Danske Bank om witwasfraude

Volgens de openbaar aanklager is er geen bewijs gevonden voor nalatigheid door de onderzochte voormalige bestuurders van Danse Bank.

Het onderzoek naar de bank zelf gaat door, aldus het OM. De drie directeuren, oud-topman Thomas Borgen, Henrik Ramlau-Hansen en Lars Stensgaard Mørch, wacht niet langer strafrechtelijke vervolging.

De stap komt onverwacht. De krant Berlingske noemt het staken van de vervolging in een commentaar ’opmerkelijk’.

Danske Bank is de centrale spil in het grootste witwasschandaal in de Europese bankensector ooit. Via de dochter in Estland werd van 2007 tot 2015 voor $9 miljard witgewassen door Russische criminelen. De Estse toezichthouder gooide Danske recent hierom zelfs het land uit.

In Denemarken liep een groot justitieel onderzoek naar betrokkenheid van medewerkers. Het schandaal kostte ceo Thomas Borgen vorig jaar september de kop. President-commissaris Ole Andersen stapte drie maanden later op.

Bij Danske Bank werkten oud-ABN Amro-bestuurders Chris Vogelzang en oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (commissaris). ABN Amro schikt onlangs voor €480 miljoen met het Nederlandse Openbaar Ministerie, waarbij de bank erkende dat zij tekortschoot bij het tegengaan van witwassen.

Sindsdien loopt nog onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN Amro.

Vanwege dit strafrechtelijk onderzoek stapten Vogelzang en Gerrit Zalm op bij Dankse Bank.