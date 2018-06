Lichte groei Europese autoverkopen

In totaal werden er net geen 1,4 miljoen auto's verkocht in mei. De verkoopcijfers waren heel wisselend, ook in de grote automarkten. Zo verlieten in Duitsland (min 5,8 procent) en Italië (min 2,8 procent) minder auto's de showroom, maar in het Verenigd Koninkrijk (plus 3,4 procent) en Spanje (plus 7,2 procent) juist meer.

In Nederland werden een kleine 37.000 personenauto's verkocht. Dat was 1,8 procent meer dan een jaar eerder.

Volkswagen is als vanouds de grootste autobouwer in de Europese Unie. Samen met dochterbedrijven als Audi, Seat, Skoda en Porsche heeft VW iets meer dan een kwart van de markt in handen. PSA Peugeot Citroën is met een marktaandeel van 16 procent de nummer twee. Die positie neemt het Franse bedrijf sinds de overname van Opel in. Renault is de nummer drie met een marktaandeel van 11,6 procent. Ook Dacia en Lada vallen onder dar concern.