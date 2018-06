FlowTraders wil cryptohandel ondersteunen

Dat stelt ceo Dennis Dijkstra van FlowTraders vrijdag bij zakenzender BNR.

FlowTraders breidde vorig jaar uit naar de valutahandel. Kijken naar de ongeveer 1300 crytpomunten zoals bitcoins, ether, ripple, monero en litecoin is volgens Dijkstra logisch vanwege de enorme groei. Bitcoin heeft als grootste munt een marktwaarde van $113 miljard bij Coinmarketcap.com dat munten vergelijkt.

Markt onderschat

Dijkstra bij BNR: „We kijken er serieus naar. Je kunt op officiële Amerikaanse beurzen en ook in Europa middels futures op handelen. Misschien dat we die producten ook willen handelen. Het is nog voor een groot gedeelte ongereguleerd, er is geen zekerheid van toezichthouders. Dus daar willen we voorzichtig in zijn”, stelde hij.

FlowTraders zegt in contact te zijn met de toezichthouders in Nederland en in het buitenland. De gesprekken lopen nog, maar zijn erop gericht dat het beursgenoteerde fonds de handel gaat faciliteren, zo maakt Dijkstra duidelijk.

Veel professioneler

Op de vraag van BNR of FlowTraders hiermee een teen in het water heeft gestoken, antwoordde Dijkstra: „Misschien wel twee.”

De markt van crypto’s wordt miskend, stelt hij. „De markt is heel groot, een paar miljard euro, zo’n beetje als de markt van etf’s in Europa. De markt is ook professioneler dan mensen denken”, aldus de FlowTraders-bestuurder. „Er zijn platformen waar honderden zoniet duizenden mensen werken. De professionaliteit is groot. Ook de onderliggende markt van settlement is groot. De markt gaat zo verschrikkelijk snel, we moeten die markt volgen”, aldus Dijkstra bij BNR.