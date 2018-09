Ligplaats in jachthaven terecht tegen hoog btw-tarief

De vereniging spande een zaak aan tegen de Belastingdienst over de ligplaatsen. Volgens de watersporters hoort een ligplaats bij ’het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’. Aan die formele omschrijving hangt namelijk het lage btw-tarief dat nu nog 6% is en binnenkort verhoogd wordt naar 9%.

De watersportvereniging vindt dat de ligplaats in de jachthaven van de club een onderdeel is van de sportbeoefening. De inspecteur van de Belastingdienst dacht daar anders over en vindt daarin de Hoge Raad nu aan zijn zijde. Het gebruik van ruimtes om sportattributen te stallen, bergen of op te slaan valt niet in de categorie sportbeoefening en de inspecteur rekent dus terecht het hoge btw-tarief.

De Belastingdienst laat in een reactie weten blij te zijn met de uitspraak.