Eigenaar van voetbalclub Juventus maakt transfer naar Damrak

De firma van de bekende Italiaanse zakenfamilie Agnelli, die onder andere aan de basis stond van automerk Fiat, kiest voor de Nederlandse beurs om minder tijd kwijt te zijn aan contacten met toezichthouders

Exor is voortgevloeid uit het bedrijf dat de industrieel Giovanni Agnelli, de oprichter van Fiat, in 1927 oprichtte om al zijn zakelijke belangen in onder te brengen. Het bedrijf is voor 52 procent in handen van de familie Agnelli.

Exor bezit nu ruim 14 procent van autofabrikant Stellantis, het fusiebedrijf waar naast Fiat ook Peugeot, Chrysler, Opel en Citroën onder vallen. Daarnaast heeft het bedrijf bijna een kwart van sportwagenfabrikant Ferrari in handen en bezit het driekwart van Juventus, dat zelf aan de beurs in Milaan is genoteerd. Ook heeft Exor grote belangen in het luxe schoenenmerk Louboutin, het weekblad The Economist en de uitgever van Italiaanse kranten als La Stampa en la Repubblica.

Verhuizing

Exor meldt dat de verhuizing medio augustus rond moet zijn. De stap moet ervoor zorgen dat het bedrijf slechts met de financieel toezichthouder uit één land te maken heeft. Exor is als bedrijf namelijk in Nederland geregistreerd, waardoor het behalve met de Italiaanse financieel toezichthouder ook te maken heeft met de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De stap naar het Damrak zorgt ervoor dat Exor alleen nog maar met de AFM te maken krijgt.