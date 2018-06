Geen nieuw besluit deal groothandel Heineken

De zaak tegen de ACM was aangespannen door een aantal horecagroothandels waaronder de moederbedrijven van Sligro-concurrenten Makro en Hanos. Zij meenden dat de ACM de markt waarop getoetst is te ruim had afgebakend. De toezichthouder had moeten kijken naar de effecten op de groothandelsmarkt voor horeca-afnemers, omdat daar de meeste verstoring plaats zou kunnen vinden, betoogden zij.

Sligro en Heineken kwamen in december vorig jaar tot een definitief akkoord over de overname van de groothandelsactiviteiten van de brouwer. Sligro is momenteel bezig de nieuwe activiteiten in te passen.