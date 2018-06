Bannon: Banken opblazen met crypto’s

Volgens de New York Times wil hij met een eigen digitale munt komen, waarmee de achterban van Trump zich kan afzetten tegen de bank-elite.

Tijdens een bijeenkomst van academici aan de universiteit van Harvard dit voorjaar, zinspeelde Bannon op de komst van de ’deplorable-munt’. Die naam is een knipoog naar Hillary Clinton’s denigrerende beschrijving van de supporters van Trump als „een mandje met deplorables.”

Verstoring macht

Sindsdien geldt die term voor ’betreurenswaardigen’ als geuzennaam die Trump-fans de Democraten met trots voor de voeten werpen. Zij hebben de kiezers jarenlang arrogant genegeerd.

Bannon, jarenlang drijvende kracht achter de nieuwssite Breitbart News, geldt als het geweten van de rechterflank van de Amerikaanse conservatieven zoals vertegenwoordigd in de Tea Party. Hij was als investeringsbankier eerder actief bij Goldman Sachs.

De Amerikaan raakte vorig jaar gebrouilleerd met Trump en zijn Witte Huis-staf, na uitspraken over Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner, maar steunt de president sinds zijn vertrek in interviews.

Zoals Donald Trump de politiek in Washington op zijn kop heeft gezet, zo verwacht Breitbart volgens de New York Times veel van een volgende verstoring van de machtsposities van Wall Street-bankiers. Hij heeft zelf geld in bitcoins gestoken, naar eigen zeggen „een aardig” belang.

Toezicht terughoudend

Als Amerikanen overstappen op cryptomunten, en de dollar en bankproducten kunnen negeren, zullen deze bankiers in hun hemd worden gezet, is de gedachte van Bannon. De strateeg van de rechtervleugel wilde nog geen nadere details over uitgifte van de munt geven.

Bannon moet eerst langs toezichthouders. Amerikaanse waakhonden keerden zich tot nu toe tegen cryptomunten. Bitcoin wordt als een luchtbel gezien. Jarenlang werd die gebruikt voor witwaspraktijken van criminelen.

Crowdfunding

Twee grote beurzen verkopen echter inmiddels futures op toekomstige aan- en verkopen van cryptomunten. Via de beurzen die onder toezicht staan kunnen de grote investeerders zoals pensioenfondsen erin beleggen.

Volgens de New York Times heeft Bannon ook besprekingen gevoerd met grote beleggers in cryptomunten en hedgefondsen. Daar ging het optuigen van zogenaamde ico’s, de crowdfunding via uitgifte van cryptomunten in ruil voor geld, via zijn investeringsbedrijf, Bannon & Company. Bannon zelf betoonde zich specifiek positief over de bitcoin.