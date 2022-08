Gezegend het water op

Ruim twee jaar hebben veel mensen niet gereisd. ,,Veel mensen willen weer graag op pad”, ondervindt Dick de Graaff, directeur van de Cruise Port Amsterdam, voorheen bekend als PTA. Hij ziet veel toeristen uit het buitenland voor een riviercruise opstappen in de hoofdstad.

„De riviercruises zitten in de lift!”, zei zijn mede-directielid Monic van der Heyden. „Dit jaar verwachten we 2000 cruiseschepen, met in totaal 500.000 passagiers.”

Kees Hogetoorn (l.), directielid van hotel The Grand, Monic van der Heyden, directielid van Cruise Port Amsterdam met algemeen directeur Dick de Graaff. Ⓒ Foto Ronald Bakker

Voor de stad is de toenemende riviervaart een uitkomst, nu de geplande brug over het IJ de komst van zeecruise-schepen zal bemoeilijken: „Tegen die tijd is ons een nieuwe plek in de Coenhaven beloofd voor de zeeschepen”, zei De Graaff. De rivierboten zouden dan in de stad kunnen blijven aanleggen, bij de terminal van de Cruise Port. Daar werd nu in de stromende regen de Emerald Luna in gebruik genomen, onder toeziend oog van Rob Voss. Hij is idrectielid van Scenic Group, waar de Emerald-schepen toe behoren.

„Dit heb ik altijd al een keer willen doen!”, zei Vanessa McGovern, die was aangezocht als de godmother van het schip. Zij is mede-oprichter van de Amerikaanse reisorganisatie Gifted Travel Network, waar luxe reisbureaus deel van uitmaken en zij moest de champagnefles tegen de boeg laten knallen. „De doop van een schip is een van de oudste tradities ter wereld”, zei ze enthousiast onder een druipend afdak.

Pastoor Eric Fennis met Vanessa McGovern. Ⓒ Foto Ronald Bakker

„Alle zegen komt van boven!”, merkte pastoor Eric Fennis op. Hij legde uit dat hij de priester is van de kerk tegenover het Centraal Station: „Gewijd aan de heilige Nicolaas, net als vier andere kerken in het centrum van Amsterdam.” Nicolaas is de beschermheer van de zeevarenden en zodoende van de stad. Fennis vervolgde: „Een van de vele legendes over Nicolaas’ leven verhaalt hoe hij een schip in nood redde door de zee te kalmeren, nadat tot hem was gebeden om hulp.” Iedereen zweeg toen hij aanhief: „Almachtige God, laat uw zegen rusten op dit schip, haar crew en haar gasten.”

Die gasten, dat zijn volgens Kees Hogetoorn, uit de directie van tophotel The Grand, de zogenoemde high-end toeristen waar de hoofdstad naar op zoek is. „Amsterdam is de ideale opstapplek voor riviercruises”, in zijn ogen. „Reizigers vliegen op Schiphol, blijven een nacht in een hotel en stappen dan aan boord. Veel Amerikanen doen dat: ze zijn weer helemaal terug in de stad!” En ze blijven meerdere nachten, terwijl ze vroeger vaker naar de volgende Europese hoofdstad reisden.

Zane Kerby (l.), directeur van Amerikaanse vereniging van reisbureau’s ASTA, was ook uitgenodigd door Rob Voss (r.), directielid van de cruise-rederij Scenic Group. Ⓒ Foto Ronald Bakker

Zodoende was hij ook bij de inzegening aanwezig: „Vanessa McGovern zat in ons hotel. Ze vroeg of ik met haar meeging. Toen heb ik haar natuurlijk met onze salonboot naar de IJ-kade gebracht.” Hogetoorn begreep waarom zij gevraagd is voor de doop: „Zij kent de hele Amerikaanse reismarkt! Daar heb je als rederij natuurlijk veel meer aan als peetmoeder, dan aan een of andere filmster. Die verkoopt je cruises niet! Zij heeft 400 agenten lopen.”

De Emerald Luna heeft ruimte voor 180 passagiers en gaat varen op de Rijn, de Main en de Donau.